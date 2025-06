Filmkritik zu "Tandem - In welcher Sprache träumst du?": Zwischen Party-Rausch und Klima-Demo

Wovor hat die Generation „Fridays for Future“ Angst?

In den Worten der 17-jährigen deutschen Schülerin Lena: Vor der Zukunft, den Faschisten, Putin, Krieg, Klimawandel und vor allem davor, „alt und noch feiger zu werden“. Ihre Freundin Fanny, eine Austauschschülerin aus Frankreich, sieht das etwas lockerer: Sie fürchtet sich vor allem davor, keinen Freund zu finden.

In dem Spannungsfeld zwischen persönlichem Liebesglück und politischem Engagement stellt Regisseurin Claire Burger zwei junge Frauen vor die Zerreißprobe eines schwierigen Coming-of-Age-Prozesses. Lena lebt mit ihrer instabilen Mutter, gespielt von Nina Hoss mit gefülltem Weißweinglas in der Hand, in Leipzig. Dort begannen einst die „Montagsdemonstrationen“ gegen das DDR-Regime, dort aber erfreuen sich auch die Rechten starken Zuspruchs.