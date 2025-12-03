Filmkritik zu "Sentimental Value": Comeback eines Vater-Tochter-Konflikts

Der norwegische Regisseur Joachim Trier machte mit „Der schlimmste Mensch der Welt“ Renate Reinsve international berühmt. In seinem neuen, vielschichten Familiendrama spielt Reinsve die Tochter des schwedischen Schauspiel-Stars Stellan Skarsgård. Er verkörpert einen abgehalfterten Regisseur, der seine Familie vor vielen Jahren verlassen hat.