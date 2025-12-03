Kritik

Filmkritik zu "Sentimental Value": Comeback eines Vater-Tochter-Konflikts

Renate Reinsve.
Für sein melodramatisches Familieporträt erhielt Joachim Trier den großen Preis der Jury in Cannes - mit Renate Reinsve und Stellan Skarsgård.
Von Alexandra Seibel
03.12.25, 18:08
Der norwegische Regisseur Joachim Trier machte mit „Der schlimmste Mensch der Welt“ Renate Reinsve international berühmt. In seinem neuen, vielschichten Familiendrama spielt Reinsve die Tochter des schwedischen Schauspiel-Stars Stellan Skarsgård. Er verkörpert einen abgehalfterten Regisseur, der seine Familie vor vielen Jahren verlassen hat.

Nun kehrt er zurück und will seine entfremdete, feindselige Tochter – von Beruf Schauspielerin – für seinen neuen Comeback-Film gewinnen. Sie weigert sich – und alte Wunden brechen auf.

INFO: NOR/F/DK/D 2025. 134 Min. Von Joachim Trier. Mit Renate Reinsve, Stellan Skarsgård.

