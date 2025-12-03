Filmkritik zu "Sentimental Value": Comeback eines Vater-Tochter-Konflikts
Für sein melodramatisches Familieporträt erhielt Joachim Trier den großen Preis der Jury in Cannes - mit Renate Reinsve und Stellan Skarsgård.
Der norwegische Regisseur Joachim Trier machte mit „Der schlimmste Mensch der Welt“ Renate Reinsve international berühmt. In seinem neuen, vielschichten Familiendrama spielt Reinsve die Tochter des schwedischen Schauspiel-Stars Stellan Skarsgård. Er verkörpert einen abgehalfterten Regisseur, der seine Familie vor vielen Jahren verlassen hat.
Nun kehrt er zurück und will seine entfremdete, feindselige Tochter – von Beruf Schauspielerin – für seinen neuen Comeback-Film gewinnen. Sie weigert sich – und alte Wunden brechen auf.
INFO: NOR/F/DK/D 2025. 134 Min. Von Joachim Trier. Mit Renate Reinsve, Stellan Skarsgård.
