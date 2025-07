Filmkritik zu "Primadonna: Das Mädchen von morgen": (Keine) Hochzeit auf sizilianisch

„Wiedergutmachungsehe“ nannte man es in Italien, wenn ein Vergewaltiger sein Opfer heiratete und dadurch die „Ehre“ der Frau „rettete“. Außerdem konnte er sich dadurch der Bestrafung entziehen.

Eine junge Frau namens Lia lebt im Jahr 1966 mit ihrer Familie in einem kleinen Dorf in Sizilien. Sie flirtet mit Lorenzo, dem Sohn des hiesigen Mafiabosses; doch als er sich als arroganter Macho entpuppt, weist sie seine Avancen zurück. Daraufhin wird sie von Lorenzo entführt und vergewaltigt. Doch im Angesicht des korrupten Pfarrers behauptet der Mann, es habe sich um eine gemeinsame „Liebesflucht“ gehandelt – und hält um ihre Hand an.