Filmkritik zu "Predator: Badlands": Elle Fanning als Dame ohne Unterleib

Arnold Schwarzenegger machte als erster Jagd auf den außerirdischen Jäger „Predator“. Bis heute gilt John McTiernans Klassiker von 1987 als Kultfilm innerhalb der Sci-Fi- und Actionfangemeinde. Acht Filme später – inklusive Ausflüge ins „Alien“-Franchise mit Crossover-Filmen wie „Alien vs. Predator“ – folgt eine sanfte Neuauflage. Regisseur Dan Trachtenberg konnte bereits mit dem fünften Predator-Film „Prey“ (2022) sein Mütchen kühlen. Mit „Predator: Badlands“ bläst er nun erneut frischen Atem ins alte Film-Universum. Kein Arnold Schwarzenegger, sondern der Predator selbst ist diesmal der Star.

Er heißt Dek und sieht mit den vier Fangzähnen, die seinem Rüssel vorgelagert sind, hässlich aus wie eh und je. Zudem hat er das Pech, dass ihn sein Vater für feige hält und ihn deswegen kurzerhand töten möchte. Um seine Tapferkeit unter Beweis zu stellen, katapultiert sich Dek auf einen Todesplaneten, um dort eine grausliche Bestie namens Kalisk zu ermorden. So weit, so Standard. Ab da allerdings ändert sich der Tonfall.