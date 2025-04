Filmkritik zu "Parthenope": Bikini-Schönheit unterwirft die Männerwelt

Jugend, Schönheit und Vergänglichkeit sind die zentralen Themen, die den Opulenz-Regisseur Paolo Sorrentino umtreiben. Seine High-Society-Satire „La Grande Bellezza – Die große Schönheit“ erhielt 2014 den Oscar für den besten fremdsprachigen Film, zuletzt erinnerte er sich in seiner wohl persönlichsten Arbeit „Die Hand Gottes“ an seine Kindheit und Jugend in Neapel. Mit Parthenope – übrigens der antike Name von Neapel – kehrt Sorrentino wieder in seine Heimatstadt zurück und stellt erstmals eine Frau in den Mittelpunkt einer Handlung, die sich sprunghaft zwischen 1950 und 1980 zusammenballt.