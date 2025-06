Filmkritik zu "One to One: John & Yoko": Polit-Aktivismus auf der Bühne und im Bett

John Lennon liebt Fernsehen. „Es hat das Kaminfeuer ersetzt“, sagt er mit Blick auf die Mattscheibe, die er prominent vor dem Doppelbett aufgestellt hat. Denn John Lennon und Yoko Ono sind keine „Couch Potatoes“, wie ein amerikanischer Kritiker treffend bemerkte, sondern „Bett Potatoes“.

Im Sommer 1971 haben der Ex-Beatle und die Avantgarde-Künstlerin das britische Anwesen Lennons gegen eine Zwei-Zimmer-Wohnung im New Yorker West Village getauscht. Wie es dort genau aussah, hat der schottische Filmemacher und Oscarpreisträger Kevin Macdonald („Ein Tag im September“) in seiner exzellenten Doku „One to One: John & Yoko“ akribisch nachgestellt: Der TV-Apparat führt eindeutig den Vorsitz.