Filmkritik zu "On the Border": Zwischen Schönheit und Plastikmüll

Ahmed Dizzi spricht sieben Sprachen. Sogar Bayerisch. „Gehen wir ein Bier saufen“, zitiert er mit astreinem Akzent einen bayerischen Kollegen, der ihn, den Muslim, zum Alkohol verführen wollte: „Allah schläft in Bayern.“

Ahmed Dizzi ist Schmuckhändler in der Stadt Agadez im nördlichen Niger und verkauft Silberschmuck der Tuareg. Doch die Geschäfte laufen schlecht – und am Ende der in wunderbar schönen, stimmungsstarken Bildern gefassten Doku von Gerald Igor Hauzenberger und Gabriela Schild wird er sein Geschäft schließen müssen.