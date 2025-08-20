Filmkritik zu "Nobody 2": Bob Odenkirk als Biedermann und Badass

Wer den Action-Comedy-Überraschungshit „Nobody“ gesehen hat, weiß es bereits: Der nette Vorstadtpapa Hutch ist nicht der brave Spießer, der er zu sein scheint. In seinem ... äh ... bürgerlichen Beruf ist er Auftragskiller und schlägt ganze Horden von Gegnern eigenhändig zu Brei. Allerdings hat er es in letzter Zeit – wir befinden uns bereits in der flotten Fortsetzung „Nobody 2“– etwas übertrieben: Nachdem er der russischen Mafia 30 Millionen Dollar verbrannt hat, muss er Überstunden machen und Schulden zurückzahlen. Das wirkt sich negativ auf sein Familienleben aus: Abend für Abend sitzt seine Frau allein vor dem Rotweinglas, während die Kinder gar nicht mehr wissen, wie ihr Vater aussieht.

Ein Familienurlaub soll Abhilfe schaffen. Hutch packt alle ins Auto und fährt zu einem heruntergekommenen Vergnügungspark. Naturgemäß sticht er dort in ein Wespennest aus Kriminalität und Drogen und verliert eine Fingerspitze. Mitten im wohlverdienten Urlaub muss er zur Waffe greifen und eine kriminelle Kleinstadt ausschalten.