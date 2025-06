Filmkritik zu "Misericordia": Blutig-erotischer Heimaturlaub

Regisseur Alain Guiraudie ist berühmt für seine Vorliebe, (homoerotisches) Begehren in all seinen Varianten – bis hin zur mörderischen Lust – auszuloten. Auch in „Misericordia“ folgt er Jérémie auf seinen triebhaften Pfaden, die durch das Dorf und an all seinen Bewohnern vorbei führt. Vergnügliche Sittenkomödie mit hohem Blutanteil.

INFO: F 2024. 103 Min. Von Alain Guiraudie. Mit Félix Kysyl, Catherine Frot.