MeToo-Tragikomödie "Sorry, Baby“: Jetzt brauch’ ich eine Katze

Die eine liest „Lolita“, die andere James Baldwin. Agnes und Lydie sind Literaturstudentinnen auf einer Universität im ländlichen Massachusetts. Beide schreiben an ihrer Dissertation, sind beste Freundinnen und wohnen zusammen. Auch ins Literaturseminar gehen sie gemeinsam, wo ihr Lieblingsprofessor Preston Decker seiner Gunst verteilt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Polyfilm/A24 Beste Freundinnen: Eva Victor (li.) und Naomi Ackie in "Sorry, Baby“.

Agnes ist eindeutig Deckers bevorzugte Studentin. Er findet ihre wissenschaftlichen Beobachtungen genial und lobt sie bei jeder Gelegenheit. Bei einer verabredeten Sprechstunde ist er allerdings nicht in seinem Büro. Per SMS bittet er die Studentin, doch ausnahmsweise zu ihm nach Hause zu kommen. Noch bei Tageslicht verschwindet sie hinter seiner Haustür. Die Kamera wartet draußen. Langsam wird es dunkel. Irgendwann springt die Tür wieder auf und Agnes taumelt heraus. Erst zu Hause bei Lydie wird sie in einem von Selbstzweifel unterbrochenen Monolog ihre Erlebnisse rekapitulieren und von der Vergewaltigung erzählen.

Eva Victor hat in ihrem Regiedebüt auch die Hauptrolle übernommen und liefert als Agnes ein Meisterstück an schauspielerischem Understatement. Zudem erzählt sie die Ereignisse keineswegs chronologisch, sondern in Schüben. Manche davon sind dramatisch, manche absurd komisch.