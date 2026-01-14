Sozialarbeiterin steigt auf Domina um: "Madame Kika"
Eine junge Frau rutscht sozial ab und steigt als Domina in die Sexarbeit ein.
Kika ist Sozialarbeiterin. Als ihr eine Kundin erzählt, dass sie ihren gebrauchten Slip um 100 Euro verkauft hat, muss sie kichern. Nach einer Verkettung persönlicher Trennungen und Tragödien findet sich Kika selbst in Not. Unversehens landet sie im Pornomilieu und steigt als Domina im BDSM-Geschäft ein.
Das Spielfilmdebüt der belgischen Regisseurin Alexe Poukine nähert sich vorurteilsfrei und tragikomisch der Sexarbeit – und legt auch das therapeutische Potenzial erotischer Rollenspiele frei.
INFO: BEL 2025. 110 Min. Von Alexe Poukine. Mit Manon Clavel, Ethelle Gonzalez Lardued.
Kommentare