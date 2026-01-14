Sozialarbeiterin steigt auf Domina um: "Madame Kika"

Kika ist Sozialarbeiterin. Als ihr eine Kundin erzählt, dass sie ihren gebrauchten Slip um 100 Euro verkauft hat, muss sie kichern. Nach einer Verkettung persönlicher Trennungen und Tragödien findet sich Kika selbst in Not. Unversehens landet sie im Pornomilieu und steigt als Domina im BDSM-Geschäft ein.