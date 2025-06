Filmkritik zu "M3GAN 2.0": Böse KI-Killer-Puppe, gute KI-Killer-Puppe

In der langatmigen Fortsetzung, die nichts mehr von dem schräg-komischen Horror-Potenzial des Originals beinhaltet, sondern sich völlig der Hochglanz-Action übergibt, hat sich eine Killerpuppe namens Amelia verselbstständigt. Um ihren tödlichen Umtrieben Herr zu werden, ist Gemma gezwungen, die Original-M3GAN zu reaktivieren und ihr eigenes Schicksal – und das ihrer Nichte und ihrer Mitarbeiter – in deren Plastikhände zu legen. Die ewige Frage, ob künstliche Intelligenz der Menschheit eher nützt oder sie bedroht, wird in ausschweifenden Pro-und-Contra-Erklärungen und routinierten Kampfszenen an unattraktiven Schauplätzen zwischen den beiden Killerpuppen ausgetragen.

INFO: USA 2025. 119 Min. Von Gerard Johnstone. Mit Allison Williams, Violet McGraw.