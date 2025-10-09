Im verflixten siebenten Jahr geraten Ehen in die Krise. Auch Maria steht vor den Trümmern ihrer Beziehung. Nach einem rauschhaften Liebesbeginn haben sich die Gefühle des einst so glücklichen Paares abgenützt. Maria sitzt mit vier Kindern und ohne fixen Beruf zu Hause, während ihr Mann Sigmund beruflich unterwegs ist und ihr den anstrengenden Alltag meist allein überlässt. Frustriert rastet Maria immer öfter aus und überhäuft Sigmund mit Vorwürfen. Eines Tages konfrontiert er sie mit der Ansage, dass er über eine Scheidung nachdenkt.

In ihrem bewegenden Debütfilm „Loveable“ kümmert sich Lilja Ingolfsdottir wenig um jene Frage, die Beziehungsdramen üblicherweise vor sich hertreibt: „Werden sie am Ende zusammenkommen?“ Vielmehr interessiert sie sich für wiederkehrende Verhaltensmuster, die Beziehungen wiederholt zum Scheitern bringen.