"Lolita lesen in Teheran": Kontrolliert von alten, geilen Männern

Nach der Revolution von 1979 im Iran kehren die Literaturprofessorin Azar Nafisi und ihr Mann nach Teheran zurück. Dort unterrichtet Azar an der Universität englischsprachige Literatur. Die Lektüre – von „Lolita“ bis zu „Der große Gatsby“ – dient als Diskussionsvorlage zu Fragen von Emanzipation und Konformität. Doch die Repressalien seitens der Revolutionsgarden nehmen zu, die Studentinnen wandern ins Gefängnis und Azar kann nur noch heimlich in ihrer Wohnung ihren Lesekreis fortsetzen.