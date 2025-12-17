Malstunde mit Philosoph Leibniz: Denken Sie an nichts Besonderes!

Achtung, Doppelkinn! Kopf nach vorne! Schauen Sie stolz, aber nicht arrogant. Lächeln zerstört die Würde!

Der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz soll 1704 in Hannover Porträt sitzen. Königin Sophie Charlotte von Preußen wünscht sich das Gemälde ihres geliebten Lehrers, mit dem sie in eifrigem Gedankenaustausch steht. Zuerst gehen die Sitzungen schief. Der Hofmaler (Lars Eidinger) verliert die Geduld und haut die Staffel hin.