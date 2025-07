Filmkritik zu "Jurassic World: Die Wiedergeburt": Gut aussehende Dinos, blasse Menschen

Auch Martin Krebs, der Vertreter eines großen Pharmakonzerns, steckt im Stau. Im Gegensatz zu seiner Umwelt ist er allerdings höchst interessiert an Dinosauriern, von denen die meisten Exemplare nur noch auf einer Insel in der Nähe des Äquators leben. Dort ist Betreten strengstens verboten. Trotzdem möchte Krebs drei Dinos das Blut abzapfen, um ein lebensrettendes Herzmedikament zu entwickeln – und dabei viel Geld zu verdienen.

Kein Mensch interessiert sich mehr für Dinosaurier. Das Echsen-Museum in New York steht leer. Und wenn sich doch noch ein Riesenreptil in die Straßen von Big Apple verirrt, sorgt es nicht für Massenpanik, sondern lediglich für ein Verkehrschaos.

Für „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ hat Urvater Steven Spielberg in seiner Produzentenrolle ein weiteres Urgestein an Land gezogen: David Koepp, Verfasser der ersten beiden Erfolgsteile von „Jurassic Park“, wurde als Drehbuchautor verpflichtet. Auch die Originalbücher von Michael Crichton dienten als Inspirationsquelle – leider mit nur mäßigem Erfolg.

Weitgehend vergeblich, denn nicht nur die Gruppe rund um den Pharmavertreter nähert sich dem verbotenen Terrain; auch ein Vater mit seinen Kindern hat sich unglaublicherweise in die gefährliche Dschungellandschaft verirrt. Der Family-Erzählstrang, der offenbar nur dazu dient, auch ein paar Minderjährige als potenzielle Dino-Beute ins Spiel zu bringen, grenzt ans Unsinnige und bestürzt mit Sätzen wie „Ich sehe gerade mein Totenbett.“ Das zerfaserte Drehbuch mit seinem Überangebot an weitgehend blassem Handlungspersonal sorgt für eine episodische Abfolge von Actionszenen, ohne je ein packendes Ganzes zu ergeben.

Immerhin hat es der britische Regisseur Gareth Edwards („Rogue One: A Star Wars Story“) geschafft, mit einem relativ kleinen Produktionsbudget von 80 Millionen Dollar echte Dino-Hingucker zu schaffen. Zu den schönsten Schaueffekten zählt eine grüne Wiese, auf der die majestätische Spezies Titanosaurus weidet und zwei von den Langhälsen zärtlich miteinander schmusen. Auch ein alter Tyrannosaurus Rex macht seine Sache gut und schnappt brüllend nach einem Schlauchboot, in dem ein Kind kreischt. Gareth Edwards verbeugt sich wiederholt in Richtung Spielberg; sogar eine Hommage an „Indiana Jones und der Tempel des Todes“ hat er eingebaut und lässt einen Quetzalcoatlus in der Nähe eines Tempels herumschwirren. Dadurch erzeugt er vielleicht Nostalgie, aber keine Begeisterung.

INFO: USA 2025. Von Gareth Edwards. Mit Scarlett Johansson, Rupert Friend.