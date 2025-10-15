Filmkritik zu "Jane Austen und das Chaos in meinem Leben": Kampf mit der Schreibblockade
Die französische Buchhändlerin Agathe ist ein großer Fan von Jane Austen. Sie kennt jedes Buch der britischen Autorin und identifiziert sich am meisten mit „Anne Elliott“, der altjüngferlichen Titelheldin von Austens letztem Roman, die „ganz bewusst an ihrer eigenen Existenz vorbeilebt“. Heimlich arbeitet die solitäre Agathe an einem Roman – bis ihr bester Freund und Kollege ihr Manuskript bei einem Wettbewerb einsendet.
Agathe gewinnt einen Schreibaufenthalt in der „Jane Austen Residency“, einem schnuckeligen Landhaus im Laura-Ashley-Stil in England. Eingebettet zwischen Blümchenvorhängen und Porzellan-Vasen kämpft Agathe mit ihrer lähmenden Schreibblockade und aufkeimenden, verwirrenden Liebesgefühlen. Die französische Drehbuchautorin Laura Piani hat in ihrem Regiedebüt die Sensibilitäten von Jane Austen mit zarter Hand und einem kräftigen Schuss „Bridget Jones“ zu einer luftig-unterhaltsamen romantischen Komödie gesponnen.
INFO: F 2024. 94 Min. Von Laura Piani. Mit Camille Rutherford.
