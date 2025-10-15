Filmkritik zu "Jane Austen und das Chaos in meinem Leben": Kampf mit der Schreibblockade

Die französische Buchhändlerin Agathe ist ein großer Fan von Jane Austen. Sie kennt jedes Buch der britischen Autorin und identifiziert sich am meisten mit „Anne Elliott“, der altjüngferlichen Titelheldin von Austens letztem Roman, die „ganz bewusst an ihrer eigenen Existenz vorbeilebt“. Heimlich arbeitet die solitäre Agathe an einem Roman – bis ihr bester Freund und Kollege ihr Manuskript bei einem Wettbewerb einsendet.