Filmkritik zu "In the Lost Lands": Zwischen Western und Mittelalter

Der britische Regisseur Paul W. S. Anderson – nicht zu verwechseln mit Paul Thomas Anderson und Wes Anderson – ist Spezialist für Computerspielverfilmungen und Mastermind des „Resident Evil“-Franchise. In seiner Ehefrau Milla Jovovich hat er eine kongeniale Sci-Fi-Action-Partnerin gefunden. Für die Adaption einer Kurzgeschichte aus den 1980er-Jahren von „Game of Throne“-Autor George R. R. Martin bringt Anderson eine neue Technologie zur Anwendung, mit deren Hilfe er das Filmbild mit virtuell erschaffenen Umgebungen in Echtzeit synchronisiert.