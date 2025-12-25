Hugh Jackman spielt Luftgitarre in Unterhosen: "Song Sung Blue"

Hugh Jackman hat ein goldenes Kehlchen. Das bewies der ehemalige X-Men und Superheld Wolverine bereits mit Musical-Auftritten wie in „Les Misérables“ oder „The Greatest Showman“. Auch Goldie Hawns Tochter Kate Hudson hat bereits mit mehrere Plattenveröffentlichungen ihre Stimmstärke demonstriert. Nun tritt sie Hugh Jackman im leidenschaftlichen Duett an die Seite – in einer Band namens „Lightning & Thunder“. „Lightning“, das ist der Bühnenname eines passionierten Rock’n’Rollers namens Mike, der sich auf Cover-Versionen von Elvis bis ZZ Top spezialisiert hat. Sein All-Time-Lieblingssänger aber ist der US-Barde und Songwriter Neil Diamond; ihn liebt er über alles – und zwar nicht nur Mega-Hits wie „Sweet Caroline“, sondern auch dessen ausgefalleneren Lieder. Bei einem Amateurauftritt trifft er auf Claire, die einen Country-Song von Patsy Cline im Gepäck hat. Die beiden verlieben sich schlagartig ineinander – und gründen das Neil-Diamond-Tribute-Duo „Lightning & Thunder“.

Sowohl Mike als auch Claire sind vom Leben in der Arbeiterklasse angeschlagen: Als trockener Alkoholiker feiert er seinen 20. „Sober Birthday“; sie ist Alleinerziehern mit zwei Kindern und kämpft mit unbezahlten Rechnungen und Depressionen. Inspiriert von der gemeinsamen Musik aber transzendieren sie ihren Alltag in glückselige Berufung. Tatsächlich basierte Regisseur Craig Brewer seine nostalgische Pop-Ballade auf die wahre Geschichte von Mike und Claire Sardina, die Ende der 80er-, Anfang der 90er-Jahre besagte Band „Lightning & Thunder“ gründeten und in Milwaukee zu lokalen Größen aufstiegen. Mit Hugh Jackman und Kate Hudson in den schillernden Hauptrollen erzählt Brewer in den fetten Videofarben der Achtzigerjahre, eine bittersüße Romanze zwischen Melodram und Music-Bio-Pic.