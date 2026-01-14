Kritik

Hape Kerkeling in "Extrawurst": Kein Griller für eine Wurst halal

Hape Kerkeling.
Hape Kerkeling ist Vorsitzender im Tennisclub und muss einen Streit ums Grillgut schlichten: Culture-Clash-Komödie "Extrawurst".
Von Alexandra Seibel
14.01.26, 19:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Im Tennisclub Langenheide ist die Welt noch in Ordnung. Alle Mitglieder teilen die Meinung ihres Vorsitzenden – so lange, bis über den neuen Gasgriller abgestimmt wird. Dann geht es auf einmal um die Wurst – allerdings nicht um die Extrawurst, sondern um Schweinswürstel. Als ein Mitglied vorschlägt, doch für den deutsch-türkischen Kollegen einen Extragrill zu besorgen, damit er als Muslim sein Halal-Fleisch nicht neben das tote Schwein legen muss, bricht die unvermeidliche (Anti-)Wokeness-Debatte auf.

Zwischen politischer Korrektheit und „Das wird man wohl noch sagen dürfen“ verdichtet sich die zahme Theaterstückverfilmung zum pointenorientierten Culture-Clash-Kammerspiel unter dem Vorsitz von Hape Kerkeling.

INFO: D 2026. 100 Min. Von Marcus H. Rosenmüller. Mit Hape Kerkeling, Christoph Maria Herbst.

Mehr zum Thema

Kritik
kurier.at, Sei  | 

Kommentare