Hape Kerkeling in "Extrawurst": Kein Griller für eine Wurst halal

Im Tennisclub Langenheide ist die Welt noch in Ordnung. Alle Mitglieder teilen die Meinung ihres Vorsitzenden – so lange, bis über den neuen Gasgriller abgestimmt wird. Dann geht es auf einmal um die Wurst – allerdings nicht um die Extrawurst, sondern um Schweinswürstel. Als ein Mitglied vorschlägt, doch für den deutsch-türkischen Kollegen einen Extragrill zu besorgen, damit er als Muslim sein Halal-Fleisch nicht neben das tote Schwein legen muss, bricht die unvermeidliche (Anti-)Wokeness-Debatte auf.