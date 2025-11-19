Joaquin Phoenix sieht rot: Filmkritik zu "Eddington" von Ari Aster

Schon immer wollte Regisseur Ari Aster einen Western drehen. Aufgrund von Finanzierungsschwierigkeiten musste er diesen Wunsch allerdings aufschieben und schrieb stattdessen mit Trauma-Schockern wie „Hereditary“ und „Midsommar“ Horrorgeschichte. Danach folgte mit „Beau Is Afraid“ ein Psychotrip mit Joaquin Phoenix.

Mit „Eddington“ konnte sich Aster nun endlich seinen Western vergönnen. Erneut zapft er die unerschöpfliche Schauspielkraft von Phoenix an und lässt ihn als Sheriff einer staubigen Kleinstadt namens Eddington in New Mexiko am Stand durchdrehen. Es beginnt im Covid-Jahr 2020 mit einem Streit um das Tragen von Masken: Nur wer den Gesichtsschutz aufhat, darf in den Supermarkt hinein – der Rest muss draußen bleiben. So hat es der Bürgermeister (Pedro Pascal) angeordnet.

Der Sheriff – ein unbelehrbarer Covid-Leugner – bricht daraufhin einen fiebrigen Kleinkrieg mit ihm vom Zaun. Was als Ego-Duell zweier Männer beginnt, steigert sich zur delirierenden Zustandsbeschreibung einer Kleinstadt auf Kollisionskurs, die als Brennglas für den Zustand der zutiefst gespaltenen USA dienen soll.