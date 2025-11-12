Filmkritik zu "Die Unfassbaren 3": Eine dünne Handlung löst sich in Luft auf

Kriege, Klimakrise und KI: Es wird Zeit, etwas Magie in den tristen Alltag zu bringen. Dafür sorgt ein junges Illusionisten-Trio, das mit einer Bühnenshow das Publikum begeistert und die Aufmerksamkeit seiner Vorbilder – die Vier Reiter – erregt. Als magisches Quartett bestahlen die Vier Reiter mithilfe ihrer Zaubertricks zwei erfolgreiche Thriller-Folgen lang ihre reichen Opfer. Im dritten Teil tut sich die alte Garde – angeführt von Jesse Eisenberg und Woody Harrelson – nun mit dem talentierten Nachwuchs zusammen.