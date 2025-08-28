Filmkritik zu "Die Rosenschlacht": Bis der Tod uns scheidet

Wie lässt man sich zivilisiert scheiden? Gar nicht, glaubt man Dany DeVito in seiner Rolle als Anwalt in „Der Rosenkrieg“ von 1989. Eine zivilisierte Scheidung sei ein Widerspruch in sich. Als abschreckendes Beispiel erzählt er seinem Klienten die Scheidungsgeschichte des Ehepaars Oliver und Barbara Rose, deren Trennung ein tragisches Ende nahm.

Danny DeVitos „Der Rosenkrieg“ schickte Michael Douglas und Kathleen Turner, das Traumpaar des Kinos der Achtzigerjahre, in eine tiefschwarze Komödie ohne Happyend. Das Publikum liebte seine Stars aus heiteren Filmen wie „Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten“, in denen sie am Schluss zueinanderfanden fanden. Nicht so in „Der Rosenkrieg“: Das unversöhnliche Aus des einstigen Vorzeigepaars Rose irritierte zwar die Kritik, doch die Scheidungssatire wurde zum Box-Office-Hit.

Im Gegensatz zu Douglas und Turner sind Benedict Cumberbatch und Olivia Colman kein Traumpaar der Kinoleinwand. Dass sie sich auf den ersten Blick ineinander verlieben und dann umgehend im Kühlraum einer Großküche heißen Sex haben, wie in dem Remake „Die Rosenschlacht“ behauptet, glaubt ihnen keiner. Dazu fehlt es an romantischer Chemie zwischen den beiden britischen Schauspielstars.