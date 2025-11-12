Filmkritik zu "Die My Love": Jennifer Lawrence spielt sich die Seele aus dem Leib

Die schottische Regisseurin Lynne Ramsay ist berühmt für ihr krasses Kino und dreht auch in ihrem fünften, ohrenbetäubenden Film die Musik laut auf. Harmonisch und verliebt fängt es an, wenn ein völlig ineinander versunkenes New Yorker Pärchen namens Grace und Jackson in ein einsames Haus am Land zieht, um dort eine Familie zu gründen. Allerdings stellt sich das erwartete Glück nicht ein, im Gegenteil: Es wird zunehmend unbehaglich. Grace kann und will nicht in ihre Rolle als Mutter hineinfinden. Langeweile und sexuelle Frustration greifen Platz, während Jackson immer wieder verschwindet, um Geld zu verdienen.