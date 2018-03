Filmkritik "Death of Stalin": Bürokratie und Blödheit

Buscemi als Chruschtschow hat einen seiner spaßigsten Auftritte, als er gegen seinen Willen mit der Organisation der Trauerfeier beauftragt wird („Niki wird Beerdigungsdirektor!“). Zähneknirschend muss er Rüschenstoffe und Blumenkränze („Verdammte Pollen!“) arrangieren. Allein, wie er versucht, während der Zeremonie mit seinem bleichen Konkurrenten Malenkov im Schneckentempo Platz zu tauschen, ist eine Komödien-Klasse für sich. Als dann auch noch die längst verbannten Bischöfe vor dem aufgebahrten Stalin aufmarschieren („Wer hat die Jesus-Bräute eingeladen?“), droht Eskalation.

Und die tödliche Umarmung zwischen Bürokratie und Idiotie endet in schneidender Polit-Persiflage.

Insofern erinnern die karrierewütigen Genossen ohne weiteres an Anzugträger der Gegenwart. So ist es wohl auch kein Zufall, dass in der englischen Originalfassung das brillante Schauspieler-Ensemble in zeitgenössischen Dialekten seine Intrigen spinnt – von Cockney-Britisch bis Brooklyn-Englisch. Doch nevermind: Sogar die deutsche Synchronfassung ist ausgesprochen lustig.