Nazi-Zeitreise für Kinder: "Das geheime Stockwerk"

Karli ist fad. Er sitzt mit seinen Eltern in einem renovierungsbedürftigen Alpenhotel fest, wo diese eifrig alte Tapeten von der Wand kratzen. Sie erfüllen sich den Traum vom eigenen Hotel. Internet gibt es keins, und Freunde hat der Zwölfjährige auch nicht. Missmutig drückt Karli auf den Knöpfen eines alten Fahrstuhls herum und landet – im Jahr 1938: Plötzlich strahlt das Hotel in altem Glanz. Elegante Gäste eilen durch die Drehtür, allerdings leuchtet auch das Hakenkreuz im Hintergrund. Und ein deutscher Nazi-Gast (Max Simonischek) und seine verbiesterten Buben in Lederhosen drohen den jüdischen Mitbürgern.

Nachdem Karli seinen ersten Schock überwunden hat, freundet er sich mit einem jüdischen Mädchen namens Hannah an. Gemeinsam wollen sie einem Schuhputzer-Burschen helfen, der fälschlicherweise des Diebstahls bezichtigt wird.

Regisseur Norbert Lechner, der unter anderem am Semmering und in Bad Gastein drehte, packt ein düsteres Kapitel Geschichtsunterricht in ein spannendes, temperamentvoll gespieltes Abenteuer – kindergerecht, aber ohne zu verniedlichen.

INFO: Ö 2025. 96 Min. Von Robert Lechner. Mit Silas John, Annika Benzin.