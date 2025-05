Filmkritik zu "Black Bag" mit Cate Blanchett: Der Spion, der mich liebte

Wie allerdings verhält es sich in der Ehe? Können zwei auf Täuschung trainierte Geheimagenten, die miteinander verheiratet sind, einander je vollends vertrauen? „Black Bag“ nennen sich sensible Informationen, die nicht einmal angetraute Spitzel miteinander teilen dürfen. Wenn der Mann also seine Frau fragt: „Was machst du heute Abend?“, kann sie darauf antworten: „Back Bag“. Ob sie aber tatsächlich in geheimer Mission unterwegs ist, ihren Liebhaber trifft oder als Doppelagentin die gemeinsame Sache verrät – wer weiß?

Knisterndes Ehedrama

Steven Soderbergh braucht genau drei Minuten und eine einzige Kameraeinstellung, um die wichtigsten Informationen zu erzählen. In gestylten Bildern etabliert er effizient die Prämisse seines auf kleiner Flamme kochenden Fast-Food-Krimis, der zwischen vertracktem Spionagethriller und knisterndem Ehedrama changiert.

George liebt seine schöne Frau über alles, was ihn aber nicht davon abhält, ihre Arbeitstreffen in Zürich per Satellit zu überwachen. Kathryn wiederum stellt ihrem Mann Frage wie „Würdest du für mich töten, George?“, ehe sie in Seidenunterwäsche mit ihm ins Bett sinkt.

Michael Fassbender erinnert in seinem kühl-berechnenden Auftreten an seine Rolle in David Finchers „The Killer“, wenngleich er dank Cate Blanchett ein wenig an Sex-Appeal gewinnt. Actionsequenzen hält Soderbergh in kleinem Rahmen; aber eine glühende Dinnerszene, bei der eine der Agentinnen ihrem untreuen Partner mit dem Messer den Handrücken durchbohrt, muss man unbedingt dazu zählen.

INFO: Black Bag – Doppeltes Spiel. USA 2025. 93 Min. Von Steven Soderbergh. Mit Cate Blanchett, Michael Fassbender.