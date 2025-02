Filmkritik zu "Bird": Mann und Mädchen mit magischer Komponente

Teenager werden Mütter – und Väter. In Andrea Arnolds neuem Film „Bird“ gehören minderjährige Eltern zum rauen Sozialalltag. Die britische Regisseurin wuchs selbst als Tochter von Teenagern auf: Als älteste von vier Kindern, deren Mutter und Vater erst 16 und 17 Jahre alt waren, wurde Andrea Arnold 1961 in Dartford, Kent, im Südosten Englands, geboren. Bereits in ihrem Kurzfilm „Wespen“ (2005) erzählte sie von dem Schicksal einer dort lebenden alleinerziehenden Mutter von vier Kindern und erhielt dafür einen Oscar.

Für ihre stark autobiografisch gefärbte Coming-of-Age-Erzählung „Bird“ kehrte die Regisseurin in die heruntergekommen Nachbarschaften von Dartford und Umgebung zurück. Dort sorgt wie immer Arnolds irischer Stammkameramann Robbie Ryan mit seiner berühmten Handkamera für körpernahe, impressionistisch-subjektive Bilder, in deren Zentrum eine Zwölfjährige namens Bailey steht.