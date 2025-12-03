Filmkritik zu "Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen": Hexen exen! Hex-hex!

„Hexen gibt es doch“, versprach die erste Folge der Hörspielserie „Bibi Blocksberg“, die am 4. August 1980 auf Sendung ging. Erfunden von der österreichisch-britischen Autorin Elfie Donnelly, verteidigt Junghexe Bibi Blocksberg seitdem erfolgreich ihre magische Existenz (nicht nur) in den deutschsprachigen Kinderzimmern.

Unzählige Hörspiele, Bücher, Animationsserien, zwei Live-Action-Kinofilme später – und nicht zu vergessen: das Spin-off „Bibi & Tina – Die Serie“ auf Amazon, plus fünf weitere Kinofilme – ist das Franchise längst nicht auserzählt. Mit bewährter Zauberhand legt „Die Schule der magischen Tiere“-Regisseur Gregor Schnitzler nun den Grundstein zu einer neuen „Bibi Blocksberg“-Filmreihe für ein jüngeres Publikum.