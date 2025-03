Filmkritik zu "Beating Hearts": Herzschmerz im Sonnenuntergang

Kleinbürgerliches Mädchen liebt bösen Buben aus der nordfranzösischen Unterschicht. Wie eine große Liebe trennende Klassenunterschiede überwindet, hat man im Kino bereits tausendmal gesehen. Das weiß auch Regisseur Gilles Lellouche: In seiner dritten Spielfilm-Regiearbeit lässt der französische Schauspiel-Star gleich im Vorspann ein Herz schlagen – ganz im Sinne des englischen Filmtitels: „Beating Hearts“ versteht sich als Supermelodram, das seine wenig originelle Geschichte zwar in Standardsituationen, dafür aber ohne Berührungsangst vor Kitsch und Klischee im Großformat erzählt. Kleine Musical-Einlagen passen da ebenso dazu wie wiederholte Zeitlupenaufnahmen, die wie Rufzeichen um Aufmerksamkeit heischen.

Falcos „Kommissar“

Jacqueline, bald genannt „Jackie“, kommt aus ordentlichen Verhältnissen und besucht regelmäßig die Schule. Ganz im Gegensatz zu einer Gruppe von Straßenbuben, die sich pfeifend vor dem Schultor postiert und die braven Schüler und Schülerinnen mit blöden Bemerkungen übergießt. Als ihr Anführer Clotaire auch bei Jacqueline frech wird, gerät er an die Falsche: Kühn redet sie zurück – und bald tritt das ein, was man landläufig „Liebe auf den ersten Blick“ nennt. Bis zum ersten Kuss dauert es allerdings eine ganze Weile, und Clotaire muss erst seinen Kaugummi aus dem Mund nehmen. Doch trotz sozialer Unterschiede sind die beiden glücklich. Sie geht in die Schule, im Radio läuft „Der Kommissar“ von Falco und das Band ihrer Liebe hält – so lange, bis er sich mit Mafiosi einlässt und im Gefängnis landet.