"Anaconda"-Remake mit Jack Black: Schwein als Schlangenköder

Der Originalhorrorfilm „Anaconda“ mit Jon Voigt, Ice Cube und Jennifer Lopez in den Hauptrollen wurde 1997 weitgehend verrissen, sammelte über die Jahre jedoch hohes Kult-Potenzial an. Auch die beiden Film-Nerds Doug und Griff zählen zu den Fans. Die beiden Jugendfreunde träumten einst von einer Filmkarriere, von der wenig übrig blieb. Als Griff bei einem Treffen beteuert, die Filmrechte zu „Anaconda“ zu besitzen, beschließen die beiden, in den Amazonas zu reisen und dort ein Remake mit Riesenschlange zu drehen.