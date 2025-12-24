"Anaconda"-Remake mit Jack Black: Schwein als Schlangenköder
Der Originalhorrorfilm „Anaconda“ mit Jon Voigt, Ice Cube und Jennifer Lopez in den Hauptrollen wurde 1997 weitgehend verrissen, sammelte über die Jahre jedoch hohes Kult-Potenzial an. Auch die beiden Film-Nerds Doug und Griff zählen zu den Fans. Die beiden Jugendfreunde träumten einst von einer Filmkarriere, von der wenig übrig blieb. Als Griff bei einem Treffen beteuert, die Filmrechte zu „Anaconda“ zu besitzen, beschließen die beiden, in den Amazonas zu reisen und dort ein Remake mit Riesenschlange zu drehen.
Jack Black mit schwarz gefärbten Augenbrauen und Paul Rudd sind die Chef-Comedians in einer zerfahrenen Horrorkomödie, die in alle Richtungen um sich schlägt. Die Riesenschlange („Sie ist groß wie ein Dinosaurier!“) provoziert ein paar so absurd ungustiöse Witze mit (halb) totem Schwein, dass man (fast) schon wieder lachen muss. Die Seitenhiebe auf Hollywoods Remake-Praxis beweisen da schon höhere Treffsicherheit. Und am Ende steht sogar J-Lo vor der Tür. Vorsicht, Kult-Gefahr.
INFO: USA 2025. 99 Min. Von Tom Gormican. Mit Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn.
