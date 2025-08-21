Filmkritik zu "Afterburn": Dave Bautista auf der Suche nach der Mona Lisa

Ex-Wrestler Dave Bautista – ein beliebtes Mitglied von Marvels Spaßtruppe „Guardians of the Galaxy“ – hat sich zuletzt mit Milla Jovovich in „The Lost Lands“ durch postapokalyptisches Terrain gekämpft. Auch in seinem neuen Abenteuer „Afterburn“ ist die Erde verwüstet, nachdem eine Sonneneruption die östliche Hemisphäre zerstörte. Bautista, der sich Jake nennt, wankt als „der größte Schatzsucher der Welt“ durch bleigraue Bilder. Er hat von Samuel L. Jackson – einem Warlord namens King August – den Auftrag erhalten, in Europa nach dem Bildnis der Mona Lisa zu suchen. Widerwillig begibt sich Jake nach Frankreich und stößt dort auf eine Widerstandsgruppe: Sie setzt sich gegen einen faschistoiden Führer zur Wehr.