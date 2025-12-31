"15 Liebesbeweise": Steiniger Weg zur gleichgeschlechtlichen Elternschaft

15 handgeschriebene Briefe von Verwandten und Freunden muss Céline vorlegen, um zu beweisen, dass sie ihr Kind liebt und eine gute Mutter ist. Warum? Weil Céline mit der schwangeren Nadia verheiratet ist und sie das gemeinsame Kind erst adoptieren muss, um als rechtmäßige Mutter anerkannt zu werden.

Regisseurin und Drehbuchautorin Alice Douard ließ sich für ihr Langfilmdebüt von ihren persönlichen Erfahrungen mit der französischen Adoptionsbürokratie inspirieren. Mit leichter Hand und nicht ohne Humor erzählt sie von den Freuden und Schwierigkeiten, die eine bevorstehende Elternschaft mit sich bringt, verschärft durch eine oft verstockte Umgebung und gesetzliche Hürden. Zudem ist auch die schwangere Nadia starken Emotionsschüben unterworfen, die die Beziehung immer wieder auf eine Belastungsprobe stellen.

Ella Rumpf als angehende Jungmutter und Monia Chokri als deren hormongebeutelte Partnerin ergeben ein kraftvolles Paar in einer zartfühlenden Komödie.

INFO: F 2025. 97 Min. Von Alice Douard. Mit Ella Rumpf, Monia Chokri.