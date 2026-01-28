Politthriller: Wettlauf mit der Zeit und den Taliban
Der chaotische Abzug der amerikanischen Truppen aus Kabul im Sommer 2021 bildet den Hintergrund, vor dem der französische Regisseur Martin Bourboulon („Die drei Musketiere – D’Artagnan“) seinen mäßig inspirierten Politthriller spielen lässt. Der coole Roschdy Zem verkörpert einen Elite-Polizisten, der auf dem Gelände der französischen Botschaft möglichst vielen Menschen Zuflucht vor den Taliban bieten möchte.
Es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit, um einen Rettungskonvoi durch die unsichere Stadt zum Flughafen zu navigieren. Obwohl stellenweise von fast dokumentarischer Spannung, bleibt die Handlung meist in vorhersehbaren Erzählkonventionen stecken und lässt die Figuren eindimensional zurück.
INFO: F/BEL 2025. 112 Min. Von Martin Bourboulon; mit Roschdy Zem, Lyna Khoudri.
Kommentare