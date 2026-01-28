Politthriller: Wettlauf mit der Zeit und den Taliban

Der chaotische Abzug der amerikanischen Truppen aus Kabul im Sommer 2021 bildet den Hintergrund, vor dem der französische Regisseur Martin Bourboulon („Die drei Musketiere – D’Artagnan“) seinen mäßig inspirierten Politthriller spielen lässt. Der coole Roschdy Zem verkörpert einen Elite-Polizisten, der auf dem Gelände der französischen Botschaft möglichst vielen Menschen Zuflucht vor den Taliban bieten möchte.