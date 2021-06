Crossing Europe: Vorhang auf für eine Reise mit der Riesenfliege

Eröffnet wird „Crossing Europe“ mit mehreren Filmen, darunter Maria Schraders Sci-Fi-Komödie „Ich bin dein Mensch“: Darin geht eine Wissenschaftlerin eine Beziehung mit einem Roboter ein, der sich als perfekter Liebhaber beweisen will.

In „Surviving Gusen“ wiederum befassen sich Gerald Harringer und Johannes Pröll mit der Geschichte rund um das ehemalige KZ.

Absurd lustig hingegen wird es in dem Nonsense-Film „Mandibules“ von Quentin Dupieux: Zwei schwachköpfige Kleinkriminelle klauen ein Auto und finden in dessen Kofferraum eine Fliege in der Größe eines Hausschweins. Sie nennen die Riesenfliege Dominique und bilden sie zur Bankräuberin aus. Am Ende regnet es Bananen.