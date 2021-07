Filmfestival Cannes: Szenen einer Ehe

Nun ist das Filmfestival dafür bekannt, dass es seinen Regisseuren und Regisseurinnen die Treue hält. Über die Jahre hinweg werden die Karrieren jener Filmemacher begleitet, die hier ihre ersten Premieren feierten. Der italienische Filmemacher Nanni Moretti ist so ein Dauerbrenner in Cannes: Er hatte bereits acht Filme hier laufen, zwei davon gewannen die Goldene Palme: "Liebes Tagebuch ..." (1994), in dem der Regisseur auf der Vespa durch Rom rauscht und seine Beobachtungen notiert, und "Das Zimmer meines Sohnes" (2001), das vom Verlust eines verunglückten Kindes handelt.

Offensichtlich stand nie zur Debatte, ob auch sein neues Werk "Three Floors" seine Premiere im Wettbewerb feiern würde. Das liegt in diesem Fall an der "Treue" von Cannes, nicht aber an dem Niveau eines Filmes, der eindeutig zu den Schwachstellen im Oeuvre des Regisseurs gehört. Überhaupt lässt sich schwer sagen, was Moretti an dem israelischen Bestseller, auf dem sein Soap-Opera artiges Melodrama beruht, interessiert hat.

Was immer es war, es übersetzt sich nicht.