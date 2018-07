Festspiele: Van der Bellen warnt vor "Verzwergung" in Europa

Eröffnungsredner Blom : Plädoyer für Emotionalität

Auch wenn die Salzburger Festspiele 2018 unter dem emotionalen Motto "Passion, Ekstase, Leidenschaft" stehen, hat sich der offizielle Festredner Philipp Blom mit einem scheinbar gegengelagerten Thema auseinandergesetzt: der Aufklärung. Blom verband sein Plädoyer für eine neue Aufklärung allerdings mit einem Appell an die Rehabilitation der Leidenschaft.

"Wir sind alle Kinder der Aufklärung" lautet der Titel der Rede des in Deutschland geborenen und in Wien lebenden Historikers und Schriftstellers. Er selbst sei - ungeachtet aller pubertärer Schwierigkeiten bei der Annäherungen an die Kant'sche Philosophie - doch früh von der Liebe zur Vernunft infiziert worden. Die Behauptung, dass sich ein Pfad durch die chaotische Welt nicht in einer heiligen Schrift, einer Bibliothek oder einem Mythos, sondern in sich selbst finden lasse, in der Fähigkeit zur Vernunft, das sei berückend gewesen. Er habe begriffen, dass Philosophie nicht aus Lehrsätzen bestehe, sondern aus einem ganzen Feld von Diskursen und Debatten: "Philosophie ist, wie die Schweizer Philosophin Barbara Bleisch es formuliert, riskantes Denken."

Angriff auf die Aufklärung

Die vermeintliche Selbstverständlichkeit, mit der sich die westliche Welt als Kind der Aufklärung begreife, entlarve sich derzeit jedoch: "Dabei widerlegt gerade die Gegenwart ganz offensichtlich solche Bekenntnisse, denn es hat in westlichen Ländern seit dem Ende des Totalitarismus keinen so weit reichenden und mächtigen Angriff auf die Aufklärung gegeben, wie heute." Mit einem Male gerate der Respekt vor Fakten und dem kritischen Denken gegenüber Meinungen, Gefühle und Vorurteilen in die Defensive.

"Auch die universellen Menschenrechte sind längst zu einer rhetorischen Beschwichtigung zusammengeschnurrt", so Blom mit Verweis auf den Umgang mit Migranten und Flüchtlingen: "Das universelle Denken und die universellen Menschenrechte sind abgelöst worden vom Rückzug auf das Eigene, auf die Nation, die Grenze. Freiheit, Gleichheit und Solidarität sind offensichtlich nur dann attraktiv oder durchsetzbar, wenn sie von hohen Mauern und Stacheldraht geschützt werden." Hier mutiere der Begriff der Aufklärung zum Kampfbegriff der Abgrenzung.