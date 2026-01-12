Festspiele Reichenau: Die letzten Tage zwischen Krieg und Frieden

In „Die letzten Tage“ (2025) berichtet Martin Prinz auf Basis von Gerichtsakten, wie im April 1945 – kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, als die Rote Armee bereits in Reichenau war – noch Todesurteile verhängt und vollstreckt wurden. Unter den Opfern waren auch die Enkelinnen von Olga Waissnix, einer Muse Arthur Schnitzlers. Die Täter zeigten weder Einsicht noch Bedauern. Maria Happel bringt den Roman, „vom Autor selbst für die Bühne adaptiert“, zur Uraufführung. Am 12. Juli um 11 Uhr im Großen Saal des Reichenauer Theaters. Einen sinnträchtigeren Ort hätte die Intendantin kaum finden können. Denn das „Reichenauer Theater- und Konzerthaus“, am 1. August 1926 eröffnet, war zuvor eine Holzschleiferei der Familie Waissnix gewesen.

Das 100-Jahr-Jubiläum begeht Maria Happel also mit einem „sehr dunklen Kapitel“ der Geschichte. Aber nicht nur. Denn damals wurde „Die Fledermaus“ gegeben – und daran erinnert sie mit ihrer Auftaktproduktion im fünften Jahr ihrer Intendanz am 1. Juli: Nils Strunk und Lukas Schrenk – ein kongeniales Duo, wenn es darum geht, bekannte Stoffe neu zu interpretieren – erzählen von einer „Fledermaus“-Produktion in Wien des Jahres 1926. Die Strauss-Melodien werden daher nur angeteasert: Strunk und Schrenk versprechen „eine große Sause“ mit viel Swing, Blues und Charleston, live dargebracht von einer Combo. Etliche Darsteller aus dem Dunstkreis des Bronski & Grünberg bzw. der tollen Volksopernproduktion „Killing Carmen“ feiern Party im Palais Orlofsky, darunter Julia Edtmeier, Anton Zetterholm und Jakob Semotan.