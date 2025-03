Der steirische Autor Ferdinand Schmalz (39) ist am Sonntag in Klagenfurt mit dem Gert-Jonke-Preis 2025 ausgezeichnet worden. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis von Land Kärnten und Stadt Klagenfurt wird alternierend in Lyrik, Prosa und wie heuer in Dramatik ausgeschrieben. Der Preis wurde am Sonntag zum achten Mal vergeben. Die Jury bestand aus Ex-Burgtheaterdirektorin Karin Bergmann, Germanist Stefan Krammer und Kulturjournalist Heinz Sichrovsky.

Der Jury teilte Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek mit: "Die Entscheidung für Ferdinand Schmalz ist genau richtig, er ist ein großartiger Autor, er verdient es wirklich. Auch der Gert Jonke würde sich freuen, ich war sehr mit ihm befreundet, wir haben uns sehr gern gehabt, ihm wäre das so absolut recht, da bin ich mir sicher."