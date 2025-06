Feine Sahne Fischfilet: "Da war es vorbei mit der Party"

„Ich habe noch nie so lange nachgedacht, ob ich ein Lied rausbringe, wie bei ,Haut an Haut‘!“ Es war nicht nur der Sound der Gitarrenballade, der Monchi, den Sänger der Politpunkband Feine Sahne Fischfilet, daran zweifeln ließ. Es war vor allem der Text, den er für seine Tochter geschrieben hat. „Ich will nicht, dass das Gesicht meines Kindes die ganze Zeit im Internet hängt“, erklärt der als Jan Gorkow geborene 37-Jährige. „Aber ich will auch nicht verheimlichen, dass ich Papa geworden bin und das das Schönste ist, was mir passiert ist. Aber seitdem der Song draußen ist, schreiben mir permanent Leute, was sie damit verbinden, dass sie dabei geweint haben. Das ist das Genialste, was dir mit einem Lied passieren kann.“

Selbstironisch „Haut an Haut“ ist einer der 12 Songs des neuen Feine-Sahne-Fischfilet-Albums „Wir kommen in Frieden“. Der Titelsong zeigt mit vorwärtstreibenden Gitarren und tanzenden Bläsern, dass das Quintett ungeachtet ein paar ruhiger Momente nichts an Vitalität verloren hat. Den Text von „Wir kommen in Frieden“ ist eine selbstironische Betrachtung der Karriere und Gesinnung der Band. „Wir sagen, wir kommen gern auf einen Kaffee vorbei, aber wenn du Stress willst, kannst du auch Stress haben“, erklärt Trompeter Max Bobzin. „Und wir beschreiben, was wir dazugelernt haben, welche Sachen wir heute nicht mehr so sagen würden.“ Weil die Band aus Mecklenburg-Vorpommern, einer Hochburg der AfD-Wähler, seit Beginn ihrer Karriere vehement und provokant gegen Neonazis auftrat, kam sie mehrmals mit dem deutschen Verfassungsschutz in Konflikt. „Die Lust an Provokation haben wir heute immer noch“, sagt Monchi. „Aber früher gab es nur Schwarz und Weiß, heute ist da viel mehr grau. Mit Anfang 20 dachte ich, ich kann die Welt erklären, man muss mir nur zuhören. Jetzt weiß ich, ich habe nicht auf alles Antworten, halte zu manchen Themen lieber das Maul.“

Riesenglück Ein Beispiel für Dinge, die Monchi heute nicht mehr sagen würde, ist der Song „Gefällt mir“ von 2012, in dem er „Deutschland ist Scheiße“ sang. „Damals wollten wir so doll wie möglich auf den Tisch hauen, aber ich empfinde das eher als Wohlstandsverwahrlosung. Denn je mehr ich in meinem Leben gereist bin und gelesen habe, desto mehr denke ich, dass ich – bei allem, was man an Deutschland kritisieren kann – ein Riesenglück habe, hier leben zu können. In vielen anderen Ländern würde es unsere Band gar nicht geben dürfen.“

Auf „Wir kommen in Frieden“ spiegelt sich die Lust an der Provokation in dem mit Finch aufgenommen Song „Manchmal finde ich dich Scheiße“. Monchi beschreibt darin, dass man auch den besten Freund gelegentlich nicht ertragen kann. „Ich habe ständig Auseinandersetzungen mit Freunden. Ich liebe positiven Streit, aber nicht das Zerstreiten. Der Unterschied ist, dass man nicht darin verharrt, sondern sagt, ich finde dich gerade blöd, aber ich weiß, du bist kein schlechter Mensch.“ Beim Streiten, fügt Bobzin an, gehe es um Diskursbereitschaft, darum, seinen eigenen Standpunkt überdenken zu wollen und andere nicht sofort zu verurteilen – „wie in den Echokammern des Internets.“