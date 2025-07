"Fantastic Four: First Steps": Superhelden auf melancholischem Trip

Mit den „Fantastic Four“ schufen der Autor Stan Lee und der Zeichner Jack Kirby 1961 eine der erfolgreichsten Superhelden-Familien des Comic-Genres. Ausgerechnet die Filmrechte daran verscherbelte Marvel in den klammen 90er-Jahren an Fox. Und während „Spider-Man“ und die „X-Men“ zu hochwertigen Kino-Franchises ausgebaut wurden, warten die „Fantastischen Vier“ immer noch darauf, auf der Leinwand einmal so richtig zu glänzen.

Retrofuturistisch

Nach den Verfilmungen 1994, 2005 und 2015 nehmen die „Fantastic Four“ nun ihren vierten Anlauf im Kino – im Look der 1960er-Jahre. Also genau so, wie sie das Licht der Comic-Welt erblickten: Mister Fantastic, Invisible Woman, Human Torch und The Thing sind alle mit außergewöhnlichen Kräften ausgestattet. Gerade erst haben sie sich auf einer retrofuturistischen Erde einigermaßen gemütlich eingerichtet, da bekommen sie es mit einer kosmischen Entität namens „Galactus“ zu tun, die den gesamten Planeten zu verschlingen droht. Galactus und die Vier haben auch noch ein persönliches „Hühnchen“ miteinander zu rupfen.

Die zitternden Bodencrews der irdischen Raumfahrtbehörde beobachten riesige Schattenobjekte, die sich der Erde nähern. Schließlich taucht auch noch der verchromte Untergangsbote „Silver Surfer“ auf und verkündet, dass dieser Planet am Ende sei.