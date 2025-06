Hoax sorgt für Aufregung: Falschmeldung über Tod von Elfriede Jelinek

Nachrichten über den vermeintlichen Tod der österreichischen Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek (78) verbreiten sich derzeit rasant auf Nachrichtenseiten im Internet. Als Quelle wird der Twitter-Account "RowohltAt" angegeben. Dort hieß es kurze Zeit später: "This account is hoax created by Italian journalist Tommasso Debenedetti."

"Ach, schon wieder?", reagierte Jelinek gegenüber der AFP gewohnt gelassen. "Es ist das zweite Mal, dass ich tot bin", so die Autorin. "Ist schon letztes Jahr passiert. Ich lebe doch", fügte sie hinzu.