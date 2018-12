Eva Twaroch: Sie liebte Frankreich, die Kultur, die Vielfalt

Seit Jahren im Dauereinsatz. Bis zuletzt: Live-Einstiege für ZiB-Ausgaben, Politik-Analysen, Sondersendungen zu jeder Uhrzeit, noch vor wenigen Tagen in Wien am Telefon für „Licht ins Dunkel“ ...

27 Jahre lang war sie das sympathische Gesicht und die kompetente Stimme Frankreichs für den ORF – egal ob Lady Dianas Unfall, der Absturz der Germanwings-Maschine in den französischen Alpen oder die Attentate in Paris und Nizza: Eva Twaroch war vor Ort und berichtete über aktuelle Ereignisse und Hintergründe.

Am Sonntag ist die herausragende Journalistin mit nur 55 Jahren unerwartet an einem Herzinfarkt in Paris verstorben.

„Man ,funktioniert’ einfach, wenn so schreckliche Ereignisse passieren“, sagte sie nach dem Attentat auf die Redaktion der Satire-Zeitschrift Charlie Hebdo im Jänner 2015 und hatte doch Angst um ihre beiden Kinder. „Zum Nachdenken kommt man da nicht, das hält auch die eigenen Emotionen wie Betroffenheit auf Distanz.“

1963 in Wien geboren. begann sie 1982 als freie Mitarbeiterin des ORF, kam schon während des Studiums – Romanistik und Psychologie – nach Frankreich, war für die französische Redaktion von Radio Österreich International, die Kulturredaktion und die TV-Außenpolitik tätig. Parallel dazu arbeitete sie für französische Medien.