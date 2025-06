"Eurotrash": Die Melancholie des unausweichlichen Abschiednehmens

Vor vier Jahren veröffentlichte Christian Kracht seinen Roman „Eurotrash“, der dem oberflächlichen Mist mit Zitaten die Geistes- und Literaturgeschichte des Abendlandes gegenhält. Sogleich rissen sich die Theater um die Dramatisierung. Denn für den Roadtrip durchs Berner Oberland braucht es nicht viel mehr als zwei exzellente Schauspieler. An der Berliner Schaubühne ließen sich Angela Winkler und Joachim Meyerhoff auf das Abenteuer ein, im Akademietheater Barbara Petritsch und Johannes Zirner.

Nun wagten sich die Salzkammergutfestwochen in Koproduktion mit dem Landestheater Linz an den bedingt dramatischen Stoff. Aber die Umsetzung, die am Donnerstag im Stadttheater von Gmunden Premiere hatte, vermag durchaus zu überzeugen. Denn Regisseur Dominique Schnizer arbeitete nicht so sehr die höchst unterhaltsamen wie absurden Begegnungen auf der zweitägigen Reise heraus, sondern die Melancholie des unausweichlichen Abschiednehmens.

Weil der Erzähler so heißt wie der Autor und zudem die gleiche Biografie hat, könnte man annehmen, dass Christian Kracht eine mehr oder weniger wahre Geschichte erzählt. Aber in „Eurotrash“ tischt er seiner Mutter erfundene, wenngleich durchaus mögliche Geschichten auf (etwa über den Rechtsruck in der Schweiz). Und so ist auch die Handlung nichts anderes als ein nüchtern erzähltes, liebevolles Märchen über ein letztes Aufbäumen, gespickt mit skurrilen Niederlagen: Die Reise führt in mehreren Etappen mit immer dem gleichen Taxler auf einen Gletscher und dann nach Winterthur in die Umnachtung.