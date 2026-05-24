"Eugen Onegin" an der Staatsoper: Wenn eine Sängerin lebt, was sie singt

Wenn Asmik Grigorian vom Glück singt, das einst so nah gewesen wäre, bekommt der Begriff „atemberaubend“ eine neue Dimension. Sie ist die Tatjana in der aktuellen Spielserie von Tschaikowskis „Eugen Onegin“ an der Wiener Staatsoper.

Ganz natürlich verkörpert sie diese junge Frau vom Land, die in Romanen und Gedichten Zuflucht vor dem wirklichen Leben sucht und sich in den neuen Nachbarn Eugen verliebt. In der Briefszene, in der sie ihm ihre Liebe mitteilt, nimmt sie einen mit auf die emotionale Achterbahnfahrt einer frisch Verliebten.

Sublim vollzieht sie die Wandlung zur wohlhabenden Fürstengattin. Jede Emotion wirkt bei ihr so, als würde sie diese gerade im Moment selbst empfinden. Grigorian gibt sich nie mit oberflächlicher Darstellung zufrieden. Sie lotet die Vielschichtigkeit einer Figur aus. Wenn ihre Tatjana am Ende Onegin zurückweist, ist das keine öde Retourkutsche dafür, dass er sie als Teenager verschmäht hat, sondern Pragmatismus, denn sie vermittelt, dass sie ihn noch immer liebt. Grigorians geschmeidiger, gleißender Sopran überstrahlt alles wie helles Silber. Sie bringt den Glanz in diese Aufführung.