Erwin Wurm schenkt dem MAK eine "Zuccheriera"

Der österreichische Künstler Erwin Wurm hat ein ironisches, zeitgenössisches Gegenstück zu Benvenuto Cellinis berühmtem goldenen Salzfass "Saliera" geschaffen: Seine "Zuccheriera" sei "ein imposantes, wertvolles, ambivalentes Gefäß aus reinem Silber, gleichermaßen Kunstobjekt und Gebrauchsgegenstand", hieß es am Donnerstag in einer Ankündigung der von der MAK Art Society (MARS) organisierten Präsentation am Samstag (15. November).

Eines der zehn von der Wiener Silber Manufactur angefertigten Exemplare wird bei diesem Anlass dem MAK als Schenkung übergeben und künftig im Bereich "Essen und Trinken" des MAK Design Labors ausgestellt. Die "Zuccheriera Sugar Box 2013" sei nicht nur eine "augenzwinkernde Anspielung" auf die goldene Cellini-Tischskulptur, sondern nehme auch auf Wurms "Fat-Car" Bezug, hieß es. Die Schenkung bereichere "mit ihrer Synthese von zeitgenössischer Kunst, Design und historischer Referenz kongenial die zwischen verschiedenen Epochen und Disziplinen verortete MAK-Sammlung", so MAK-Direktor Christoph Thun-Hohenstein in einer Aussendung.