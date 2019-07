Erster Trailer für neuen Thriller mit Daniel Craig

Mit einem starbesetzten Trailer stimmt der amerikanische Regisseur Rian Johnson („Star Wars: Die letzten Jedi“) auf seinen neuen Thriller „Knives Out“ ein: Darin zu sehen sind unter anderem Daniel Craig, Chris Evans, Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis und Toni Collette.

James-Bond-Darsteller Craig schlüpft in die Rolle eines Detektivs, der die Ermordung eines Familienpatriarchen ( Plummer) an dessen 85. Geburtstag aufklären muss. Auf der Suche nach dem Täter hält er Angehörige und Gäste in einer Villa fest.