Erster deutschsprachiger TV-Sender für eSports startet

Sport1 plant den ersten deutschsprachigen TV-Sender zum Thema eSports: Am 24. Jänner soll eSports1 im Pay-TV on air gehen. In Österreich wird der lineare Sender via T-Mobile Austria und A1 Telekom empfangbar sein. Auch eine eigene App ist geplant.

Bereits seit 2015 gibt es auf der Webseite von Sport1 einen eigenen Channel für eSports. Das Programm des neuen Senders soll eine Mischung aus Live-Berichterstattung von großen Events, Highlight-Sendungen und eigenproduzierten Magazinen sein. Zuständig dafür ist eine eigene eSports-Redaktion, die mit Experten und Influencern aus der Community zusammenarbeiten soll.