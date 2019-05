Eröffnung in Cannes: Das nimmt kein gutes Ende

Einen Anti-Trump-Film hatte Frémaux mit Jarmuschs Besuch zur Eröffnung angekündigt – und dieses Versprechen wurde gehalten: „The Dead Don’t Die“, eine Zombie-Komödie in Zeitlupe, kam als typisch lapidarer Jarmusch-Film daher, wenn auch bei weitem nicht als sein bester.

Das übliche Schauspieler-Personal – von Adam Driver über Bill Murray bis Tom Waits und Tilda Swinton – bewohnt eine verschnarchte US-Kleinstadt, in der die Welt plötzlich nicht mehr richtig tickt. Am Abend wird es nicht mehr dunkel, die Uhren bleiben stehen und das Telefonnetz fällt aus. Schuld daran sind eine verschobene Erdachse und Umweltzerstörungen, was von offizieller Regierungsstelle aber vehement abgestritten wird.

Die Kritik, die Jarmusch an Trumps Leugnung des Klimawandels üben möchte, ist unübersehbar. Und tatsächlich fühlt sich „The Dead Don’t Die“ dann am unheimlichsten an, wenn er von realistisch angehauchten, apokalyptischen Umweltveränderungen erzählt. Als weitere Konsequenz der klimatischen Verschiebungen steigen aber plötzlich die Toten aus den Gräbern und torkeln mit rollenden Augen und angenagten Körpern durch die Straßen. Sie sehen aus wie Iggy Pop, mampfen Menschenfleisch und brüllen ächzend „Kaffee! Chardonnay! WiFi!“ (je nachdem, was sie zu Lebzeiten für menschliche Begierden hatten). Zwei Provinzpolizisten – als kongeniales Comedy-Paar: Adam Driver und Bill Murray – sehen sich schnell überfordert. Die einzige Chance, die Untoten zu erledigen, ist, sie zu enthaupten („Kill the Head!“)

Jarmusch zitiert eifrig George Romeros Zombiefilm-Klassiker und strapaziert seinen sympathisch-lakonischen Witz an den Rand der Selbstverliebtheit. Manchmal scheinen ihm inmitten der etwas schleppenden Handlung die Ideen auszugehen und er zitiert aus dem eigenen Filmwerk.

„Das nimmt kein gutes Ende“, sagt Adam Driver, der junge Cop, düster. Wie das Ende von Cannes wird – mal sehen. Der Anfang hätte besser sein können.