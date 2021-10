Erich von Stroheims "Blind Husband" neu vertont im Wiener Konzerthaus

Ein amerikanisches Ehepaar fährt auf Urlaub nach Cortina d'Ampezzo. Der Mann, Dr. Robert Armstrong ist von Beruf Chirurg und schenkt seiner Ehefrau kaum Beachtung. Diese Vernachlässigung entgeht auch dem österreichischen Offizier Erich von Steuben nicht: Er beginnt, die Ehefrau zu umwerbend. Während der gute Doktor mit Pfeife und Zeitung beschäftigt ist, wirft von Steuben anzügliche Blicke. Die junge Amerikanerin reagiert verwirrt und geschmeichelt.

"Blind Husbands" (1919) war Erich von Stroheims Regiedebüt. Der österreichische Emigrant begründete damit seine sensationelle Karriere als Stummfilmregisseur und machte seinem Ruf als "the man you love to hate" alle Ehre. Seine Selbstinszenierung als dekadenter österreichischer k. u. k. Offizier mit Vorliebe für Wein, Weib und Gesang fand in dieser Rolle einen ersten Höhepunkt.

Das österreichische Filmmuseum hat die Premierenfassung des Films restauriert. Die Uraufführung der neuen Vertonung von Andreas Eduardo Frank im Konzerthaus findet am Sonntag, 19.30 Uhr im Wiener Konzerthaus statt. Interpretiert wird die Musik von ensemble recherche, Dirigent ist Nacho de Paz.

INFO: https://konzerthaus.at/konzert/eventid/58924